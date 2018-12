«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Más de 40 millones por joyas de María Antonieta 15 de noviembre de 2018 - 10:12 La venta de diez joyas extraordinarias de una colección perteneciente a la familia Borbón-Parma reunió 53,5 millones de francos en una subasta efectuada el miércoles en Ginebra por Sotheby’s. Un colgante de María Antonieta alcanzó los 36,4 millones de francos, una suma récord. De hecho, el monto total de las operaciones fue siete veces mayor a las expectativas, de acuerdo con la casa de subastas. El colgante, hecho de diamantes y con una perla natural en forma de pera, tenía un valor estimado de entre uno o dos millones de francos. Además de esa pieza, otras nueve joyas que pertenecieron a la reina de Francia fueron puestas en venta y reunieron 43,1 millones de francos. Entre esas alhajas figura un collar de tres líneas con perlas finas, vendido por 2,3 millones (precio estimado: 200 000 a 300 000 francos) y un broche de diamantes engastado con un diamante amarillo cuyo comprador pagó 2,1 millones. La colección subastada por Sotheby's el miércoles también incluía piezas que pertenecieron al rey Carlos X, a los archiduques de Austria y a los duques de Parma.