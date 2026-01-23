Más de 40 muertos y centenares de casas destruidas por un temporal en Afganistán

Kabul, 23 ene (EFE).- Al menos 40 personas han muerto y más de 300 viviendas han quedado parcial o totalmente destruidas en Afganistán a causa de las intensas lluvias y nevadas que continúan afectando a amplias zonas del país, informaron este viernes las autoridades talibanas.

«Más de 40 personas han muerto en todo el país como consecuencia de estas precipitaciones (nieve y lluvia), y más de 300 viviendas han sido parcial o completamente destruidas», declaró a EFE el portavoz de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (ANDMA), Hafiz Mohammad Yousuf Hamad.

El temporal, que desde hace varios días golpea numerosas provincias afganas, ha provocado importantes pérdidas humanas y materiales, según la ANDMA.

«Debido a las recientes lluvias y nevadas, que aún continúan, personas en muchas provincias han sufrido pérdidas humanas y económica», añadió el responsable.

Las autoridades advirtieron de que las cifras podrían aumentar a medida que los equipos de evaluación accedan a las zonas más afectadas, muchas de ellas incomunicadas por la nieve y el mal estado de las carreteras.

En respuesta a la emergencia, altos cargos talibanes se desplazaron a las regiones impactadas. El jefe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, Alhaj Nooruddin Turabi, junto a responsables provinciales, supervisó sobre el terreno la situación de los daños y la asistencia a los damnificados.

«Se evaluaron de cerca las pérdidas, las víctimas y las personas afectadas, y se proporcionó ayuda inicial», indicó Hamad.

Las autoridades talibanas aseguran que las operaciones de emergencia y ayuda humanitaria continúan, en un país con escasa capacidad para responder a desastres de esta magnitud.

Afganistán sufre cada invierno temporales severos que provocan inundaciones, avalanchas y el colapso de viviendas, especialmente en zonas rurales y montañosas, donde la población es más vulnerable y el acceso a servicios de emergencia es limitado. EFE

