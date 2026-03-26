Más de 40 ONG denuncian rebaja anticientífica de protección al lobo y exigen cero matanzas

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Bruselas, 26 mar (EFE).- Una coalición con más de 40 organizaciones ecologistas denunció este jueves una maniobra «anticientífica» en la rebaja de la protección al lobo en la Unión Europea y exigió a los Estados miembros que apliquen una «cuota cero» de matanzas.

«La persecución humana ya es la principal causa de muerte de miles de lobos cada año en Europa, pero se desconoce la verdadera magnitud del problema debido a la falta de un seguimiento y una notificación sistemáticos», denunciaron en un comunicado difundido por Green Impact plataformas como One Voice, NABU, Pro Natura o Wildtierschutz Deutschland.

La coalición de oenegés sostiene que «no existe base científica ni jurídica para matar lobos en la Unión Europea» y acusa a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de promover una «decisión política» que abre la puerta a más matanzas de lobos que «probablemente sirva a los ‘lobbies’ de la caza agrícola».

Las organizaciones ecologistas sostienen que el Ejecutivo comunitario basó su razonamiento medioambiental en un informe que encargó en 2023 a una consultora con sede en Bruselas, con el que propuso a los Estados miembros rebajar el nivel de protección del lobo, un contexto que «abre un capítulo profundamente preocupante en la configuración de la gobernanza medioambiental de la Unión Europea», dicen.

«Las ONG reclaman total transparencia sobre la influencia de intereses privados no revelados en la toma de decisiones de la UE», indica el comunicado en el que señalan que el Canis lupus «no ha alcanzado un estado de conservación favorable» en Europa.

Los firmantes -entre los que también se cuentan Animal Aid, FERUS, Wolven in Utrecht o ASPAS- inciden en la falta de datos fiables sobre la mortalidad de la especie en Europa y denuncian que «ni la Comisión ni los Estados miembros han recopilado jamás los datos más básicos» sobre cuántos lobos mueren cada año.

El pasado junio, la Unión Europea hizo oficial la rebaja de la protección al lobo, pasando de «estrictamente protegido» a sólo «protegido», tras haber recibido el visto bueno del Consejo de la UE, con las abstenciones de España y Bélgica, y del Parlamento Europeo, con 371 votos a favor, 162 en contra y 37 abstenciones.

Los Estados miembros conservaron la facultad de mantener el estatus de mayor protección en su territorio, si así lo creían conveniente.

Pese a mostrarse partidaria de mantener la protección reforzada, España también acabó rebajando el estatus de protección de lobo en su legislación interna.

El Congreso aprobó en marzo de 2025 rebajar la protección del Canis lupus al norte del Duero mediante una enmienda del PP a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que salió adelante con el apoyo de Vox, Junts y PNV.

La revisión de la normativa simboliza en parte el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia medioambiental, y en particular el acercamiento de su presidenta a los agricultores tras las protestas del sector agrario en los últimos años contra el Ejecutivo comunitario.

El cambio de categoría del lobo ha sido aplaudido por la plataforma que defiende a las grandes explotaciones agrarias europeas, Copa-Cogeca, por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) y la Organización Europea de Propietarios de Tierras (ELO).

En cambio, lo han criticado organizaciones ecologistas como Greenpeace, WWF o ClientEarth, mientras que las plataformas Green Impact, Earth ODV, Nagy Tavak és Vizes Élohelyek Szövetsége, LNDC Animal Protection APS y One Voice presentaron un recurso ante los tribunales comunitarios de justicia en febrero de 2025. EFE

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