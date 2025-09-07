Más de 400 detenidos en una manifestación de apoyo en Londres a un grupo propalestino prohibido

Más de 400 personas fueron detenidas el sábado en una nueva manifestación en Londres de apoyo al grupo Palestine Action, clasificado como «terrorista» y prohibido desde inicios de julio, indicó la policía de la capital británica.

Varios centenares de personas se reunieron frente al Parlamento británico, con pancartas que decían «Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action».

El viernes, la policía metropolitana de Londres (MET) había advertido que no dudaría en detener a quien manifestara de manera explícita su apoyo a ese grupo propalestino.

En un comunicado el sábado por la noche, la MET informó que había arrestado a «más de 425 personas (…) en relación con la protesta».

«No somos terroristas (…). Debemos decir que Palestine Action tiene derecho a existir. La prohibición debe ser anulada», afirmó Polly Smith, una jubilada de 74 años.

Nigel, de 62 años, director general de una empresa de reciclaje que se negó a dar su apellido, dijo que la prohibición impuesta por el gobierno en julio era «algo muy equivocado».

«Nuestro gobierno (…) debería usar el tiempo para tratar de que cese el genocidio [en Gaza] en vez de tratar de parar protestas», dijo a la AFP antes de ser detenido, mientras manifestantes gritaban «¡Vergüenza!» a la policía.

Se produjeron enfrentamientos entre los agentes y los otros asistentes que intentaban impedir las detenciones.

Más de 25 personas fueron detenidas por supuestos «ataques a agentes de policía y otros delitos contra el orden público», informó la policía.

La subcomisaria adjunta Claire Smart afirmó que los agentes habían sido objeto de abusos «intolerables», como puñetazos, patadas y escupitajos.

Palestine Action fue añadida a inicios de julio a la lista de organizaciones consideradas como «terroristas» en Reino Unido, tras actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, especialmente en una base de la fuerza aérea.

El grupo Defend Our Juries organiza desde entonces manifestaciones para protestar contra esta prohibición, considerada «desproporcionada» por la ONU.

Antes de la movilización del sábado, más de 800 personas ya habían sido detenidas, y 138 inculpadas por apoyo o incitación a una organización terrorista.

La mayoría pueden ser condenados a seis meses de cárcel. Y los considerados como organizadores de las manifestaciones pueden ser sentenciados hasta 14 años de prisión.

Otra manifestación propalestina congregó el sábado a varios miles de personas en las calles de Londres.

