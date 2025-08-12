The Swiss voice in the world since 1935

Más de 400 migrantes que partieron del oeste de Libia fueron interceptados, según OIM

Argel, 12 ago (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó este martes en su último informe semanal que un total de 452 migrantes fueron interceptados en el mar Mediterráneo en barcas que salieron del oeste del Libia, parte administrada por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN).

El recuento de la OIM del 3 al 9 de agosto documentó un cadáver rescatado en el este del dividido país, parte administrada por el mariscal Jalifa Haftar, al tiempo que la organización no registró ninguna devolución desde esta región de Libia, en el país que sigue siendo el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo Central hacia Europa.

Los últimos datos publicados por la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indican que entre las 37.685 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 10 de agosto desde el norte de África en lo que va de año, 33.495 salieron de costas libias.

Las cifras publicadas por la OIM de la semana del 27 al 2 de agosto también indican que la mayoría de migrantes interceptados y devueltos al país norteafricano durante esa semana salieron del oeste del país norteafricano, mientras que solo 45 del total de los 368 partieron de la parte este.

La organización indicó además que entre los últimos 452 migrantes interceptados, 25 de ellos son menores, 371 son hombres, 56 de ellos son mujeres, al tiempo que la ONG no declaró ningún desaparecido.

Además, la OIM detalló que, desde principios de este año hasta el 9 de agosto, 14.063 personas fueron devueltas a Libia, de las cuales 453 son niños, 12.170 son hombres y 1.295 son mujeres, mientras que en las 145 restantes no se ha especificado su género.

Durante el mismo período, 370 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 300 permanecen desaparecidas.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África en la ruta migratoria del Mediterráneo central, que incluye el este de Argelia y Túnez, hacia costas italianas. EFE

