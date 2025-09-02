Más de 400 personas se han beneficiado de la amnistía en México desde 2018, según informe

The Swiss voice in the world since 1935

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- Desde 2018, 411 personas procesadas o sentenciadas por delitos federales han sido beneficiadas por la figura de amnistía, la mayoría por encontrarse en situación de pobreza, según detalló en su más reciente informe la Comisión de Amnistía de la Secretaria de Gobernación de México.

El informe anual entregado al Congreso señala que hasta el 29 de agosto de 2025 se han recibido 2.391 solicitudes de amnistía, de las cuales 2.024 ya fueron analizadas y 275 continúan en trámite.

De este total, 479 solicitudes fueron resueltas en sentido favorable por la Comisión, aunque solo 411 han sido calificadas como legales por jueces federales, lo que derivó en la liberación de estas personas y en la restitución de sus derechos políticos y civiles.

La mayoría de los beneficiarios son hombres (319), mientras que 159 son mujeres y una persona pertenece a la comunidad LGTBI.

Además, 44 corresponden a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron acceso pleno a intérpretes o defensores en sus procesos judiciales.

En cuanto a nacionalidad, 444 son mexicanos y 35 extranjeros, entre ellos 12 personas provenientes de Ecuador, 10 de Colombia, ocho de Guatemala, dos de Perú, una de Estados Unidos, una de Honduras y una de El Salvador. EFE

