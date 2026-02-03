Más de 400.000 extranjeros estudian en Rusia, en su mayoría de Asia Central, China e India

Moscú, 3 feb (EFE).- El número de estudiantes universitarios extranjeros en 2025 en Rusia superó los 400.000, la mayoría de los cuales vinieron de países de Asia Central, China e India, informaron este martes medios rusos.

El 15,1 % de los alumnos extranjeros universitarios en 2025 eran kazajos; el 14,2 % turkmenos; 14,1 % chinos; 11,6 % uzbekos y el 9,7 % eran indios, alcanzando los 401.166 estudiantes, un 1,8 % más que el año anterior, publica el diario Kommersant basándose en información del Ministerio de Educación y Ciencia.

Otros países de Asia Central y el Cáucaso aportan porcentajes menores. Según el diario oficialista ruso, los estudiantes extranjeros conforman el 8,5 % de los alumnos universitarios en Rusia.

La mayoría, 67.921, se matriculan en estudios orientados hacia la medicina; 26.205 estudian economía; 21.279 estudian en áreas relacionadas con la administración de empresas; 16.639 odontología; y 14.142 pedagogía.

La gran parte se concentra en universidades de Moscú (98.976 personas), siguiéndole las instituciones académicas de San Petersburgo (36.790) y Tatarstán (17.591).

Según un decreto presidencial, para 2030 Rusia debe acoger al menos a medio millón de estudiantes extranjeros.

En comparación, Rusia está muy por detrás de otros países en número de alumnos universitarios extranjeros, cuando Estados Unidos cuenta con 1,1 millones, Canadá con 843.000 y Reino Unido con 759.000, como ejemplos.

Tampoco es buena la proporción rusa, de 250 alumnos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 2.100 de Canadá, 1.600 de Australia y 1.000 de Reino Unido.

Uno de los graves escollos del que advierten los expertos es el idioma, ya que las clases son principalmente en ruso, lo que al mismo tiempo atrae a los ciudadanos de países de la Comunidad de Estados Independientes, que incluye a la mayoría de repúblicas exsoviéticas..

Sin embargo, tampoco son persuasivas las trabas burocráticas, la deficiente infraestructura estudiantil, las dificultades con los visados y la vivienda, escribe Kommersant.

Antes del inicio de la guerra de Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones internacionales impuestas contra Rusia, lo que también motivó a la cancelación de programas educativos entre Rusia y Occidente, 324.000 universitarios extranjeros cursaban estudios en Rusia, y de ellos 9.100 eran ucranianos. EFE

