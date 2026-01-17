Más de 460 apartamentos fueron dañados en Caracas en ataque de EEUU, según Rodríguez

Caracas, 17 ene (EFE).- Un total de más de 463 apartamentos fueron dañados en Caracas por el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, anunció este sábado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Más de 463 apartamentos fueron impactados por esta agresión», indicó Rodríguez en el canal estatal VTV, en una intervención en la que señaló que ha instruido a la alcaldesa de la capital, Carmen Meléndez, y al ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, para que las reparaciones se realicen «lo más pronto posible».

Rodríguez -quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro- llamó a la unión al alertar que «el enemigo externo y el extremismo interno trabajan por la división», y dijo que la «mejor respuesta es la calma» y la «prudencia estratégica».

«Que nada nos derrumbe, que nada nos derrote», demandó a la población.

El pasado viernes, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó de que 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murieron el pasado 3 de enero en el ataque de Estados Unidos.

En un acto de condecoraciones al personal militar y no militar que participó ese día en la defensa de Venezuela, Padrino detalló que, del total de los 47 fallecidos, nueve eran mujeres militares, y que el ataque dejó más de 112 personas heridas.

Padrino valoró que los militares fallecidos hubieran «cumplido con la historia» al dar su vida en defensa del país y también recordó que 32 cubanos que murieron en el ataque de Estados Unidos en Venezuela. EFE

