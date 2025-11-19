Más de 47.000 personas están actualmente ingresadas en Cuba por dengue o chikunguña

La Habana, 19 nov (EFE).- Un total de 47.125 personas se encuentran actualmente ingresadas en Cuba con síntomas de dengue o chikunguña, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país.

La cifra supone más que duplicar los más de 20.000 casos que había reconocido hasta el momento el Gobierno cubano, que por primera vez empleó la palabra «epidemia» la semana pasada para designar al brote de estas dos arbovirosis por todo el país.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó en la televisión estatal que, solamente el martes, el sistema sanitario registró 1.706 nuevos casos sospechosos de dengue o chikunguña y que se ingresó a un total de 3.226 pacientes. EFE

