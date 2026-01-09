Más de 470.000 personas ingresan a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 8 de enero

1 minuto

Montevideo, 9 ene (EFE).- Más de 470.000 personas ingresaron a Uruguay entre el 20 de diciembre y el 8 de enero, entre los que hay casi 220.000 argentinos y unos 50.000 brasileños.

Según datos de Migraciones, en los primeros días de la temporada estival, 219.391 argentinos entraron a Uruguay a través de las diferentes fronteras que unen a ambos países.

Además lo hicieron 50.485 brasileños, 11.550 estadounidenses y 8.734 paraguayos, así como también 138.092 uruguayos que retornaron al país.

De esta forma, la cifra total de personas que ingresaron al país suramericano entre el 20 de diciembre y el 8 de enero es de 473.626 personas.

Migraciones también apuntó que el punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue en el departamento (provincia) de Colonia, con 100.253 personas. Allí Uruguay se encuentra conectado con Argentina mediante un puerto.

En tanto, las tres fronteras terrestres que conectan a esos dos países -ubicadas en los departamentos uruguayos de Paysandú, Salto y Río Negro- acumularon 216.154 personas. Por su parte, las que unen a Uruguay y Brasil sumaron 40.721.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco -principal terminal aérea del país suramericano- recibió 62.184 personas y el Puerto de Montevideo otras 18.369.

Migraciones también detalló que en el mismo período de tiempo hubo 420.218 egresos. El principal lugar elegido para abandonar Uruguay fue el Puerto de Colonia, por el que 77.499 salieron hacia Argentina. EFE

scr/eav