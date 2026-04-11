Más de 5.000 asistentes en Israel a las primera protestas contra la guerra de la tregua

3 minutos

Jerusalén, 11 abr (EFE).- En torno a 5.000 personas se manifestaron en Tel Aviv y otros cientos en el resto de Israel contra la continuación de la guerra regional, mientras el país continúa bombardeando el Líbano, según el cálculo de la organización pacifista Standing Together.

Las manifestaciones, celebradas al menos 16 lugares de Israel, entre ellos Tel Aviv y Jerusalén (centro) o Haifa (norte), son las primeras celebradas desde que comenzó el alto el fuego con Irán y se rebajaran en el país las restricciones a las reuniones derivadas de la guerra.

«Nuestra protesta es contra un Gobierno de muerte que está incendiando toda la región», afirmó en un discurso en la plaza de Habima de Tel Aviv, en la que se celebra la manifestación, el codirector de Standing Together, Alon Lee Green.

«Durante seis semanas hemos huido a refugios, hemos cerrado negocios, hemos mantenido a nuestros hijos en casa, hemos perdido a familiares y hemos soportado otra guerra imprudente más. ¿Para qué? Desde el principio era posible llegar a un acuerdo», condenó, afirmando que el precio de la guerra ha sido para los ciudadanos de toda la región.

La protesta generó especial afluencia después de las disputas por el aforo que se produjeron durante la guerra entre los manifestantes y la Policía, que las disolvía con violencia. El Tribunal Supremo ordenó aumentar a 1.000 los posibles asistentes y determinó que exceder la cifra no justifica su dispersión.

«Esta guerra debe terminar, no porque haya fallado en lograr sus objetivos, sino porque nunca debería haber comenzado en primer lugar (…) La seguridad no vendrá de la guerra, los asesinatos o la ocupación, la seguridad sólo puede germinar de la paz, y la paz de la igualdad», afirmó también desde el escenario de la plaza de Habima la socióloga Yael Berda.

Decenas de personas protestaron en Jerusalén, portando pancartas con mensajes como ‘Nuestro tirano es un completo perdedor’ y cientos en Haifa, donde muchos portaban carteles en árabe y hebreo en los que se leía ‘Basta’.

Especialmente en Tel Aviv, algunos manifestantes vestían caretas o disfraces del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Las manifestaciones se producen mientras EE.UU. e Irán negocian en Islamabad (Pakistán) las condiciones para un alto el fuego duradero, en medio de la tregua de dos semanas que entró en vigor este miércoles.

Pese a que Pakistán afirmó que la tregua involucraba también al Líbano, algo que Irán exige, Israel mantuvo sus ataques contra el país levantino (llegando a matar a más de 350 personas sólo el miércoles) y negó su inclusión en el cese de las hostilidades.

Este sábado Israel ha continuado bombardeando el sur del Líbano, mientras que el grupo chií Hizbulá ha lanzado ataques contra el norte israelí. EFE

pbj/rcf

(Foto) (Vídeo)