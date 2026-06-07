Más de 5.000 mesas de votación aún sin instalarse en Perú en segunda vuelta presidencial

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Lima, 7 jun (EFE).- Un total de 5.393 mesas de votación, el 5,9 % del total, no han podido instalarse, pasado el mediodía local, en la segunda vuelta presidencial de Perú, aparentemente por la ausencia de los miembros de mesa, según el reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La segunda ronda electoral, en la que se enfrentan la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez, tiene prevista la instalación de 90.223 mesas de votación a nivel nacional, de los cuales 84.830, un 94 % del total, ya iniciaron su trabajo para la jornada electoral que concluye a las 17:00 hora horal local (22.00 GMT).

Sin embargo, un 5,98 % está pendiente de ser instaladas e iniciar el sufragio de sus votantes.

Precisamente, en la primera vuelta electoral, el pasado 12 de abril, hubo un grave retraso en la apertura de las mesas de votación en Lima y algunas mesas del extranjero, que dejó a miles de votantes sin ejercer el sufragio ese día, y las autoridades electorales tuvieron que extender la votación hasta el día siguiente.

En esa ocasión, el problema fue el retraso en el reparto del material electoral, lo cual provocó la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero en esta jornada el JNE ha informado que el 100 % del material llegó a los locales de sufragio.

Este domingo, el JNE ha desplazado a 28.769 fiscalizadores a nivel nacional y los partidos políticos en carrera han registrado a 59.127 personeros en las mesas de sufragio.

El partido Fuerza Popular de Fujimori ha reportado a 35.331 delegados en las mesas, y Juntos por el Perú de Sánchez ha inscrito a otros 23.796, según la información en línea compartida por el JNE. EFE

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