Más de 5.500 niños desplazados en dos semanas en una ciudad asediada en Sudán, según ONG

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El Cairo, 7 jul (EFE).- Más de 5.500 niños han sido desplazados forzosamente en las ultimas dos semanas por la escalada de violencia en la ciudad de Al Obeid, capital del estado sudanés de Kordofán del Norte, cuyas inmediaciones se disputan milicias locales aliadas al Ejército y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), denunció este martes Save the Children.

En un comunicado, la organización remarcó que de las 11.000 personas desplazadas en este periodo, la mitad son menores, y advirtió que «hasta 500.000 civiles corren el riesgo de ser víctimas de atrocidades a gran escala y podrían verse desplazados si la situación se agrava».

Señalaron de igual manera el aumento de los ataques con drones, «que han causado la muerte de civiles y destruido infraestructuras civiles», así como sus efectos en la escasez de agua potable y combustible.

«Las condiciones de asedio en la ciudad han dejado a miles de personas atrapadas y aisladas de los servicios básicos», apunta Save the Children.

También criticaron el cierre o interrupción de las «principales vías de acceso a Al Obeid», coincidiendo con la escalada bélica en la zona y con el inicio de la temporada de lluvias, que «genera riesgos adicionales» y se une al ya presente brote de cólera en Kordofán, con más de 300 casos confirmados por el Ministerio de Sanidad del Gobierno sudanés.

«Los nuevos desplazamientos hacia campamentos ya superpoblados aumentan la probabilidad de que el brote se agrave», avisaron.

Asimismo recordaron que «muchas familias tienen dificultades para acceder a un alojamiento adecuado, agua potable, atención sanitaria y servicios educativos, mientras que el hacinamiento ejerce una presión adicional sobre unos recursos ya de por sí limitados».

La organización se mostró «especialmente preocupada» por el «creciente impacto psicológico en los niños, muchos de los cuales han sido testigos de la violencia, han perdido a seres queridos o se han visto obligados a huir en múltiples ocasiones en los últimos tres años».

El conflicto en Sudán entre el Ejército y las FAR estalló en abril de 2023, ha provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE. UU.-, y ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, de acuerdo con la ONU. EFE

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