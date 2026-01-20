Más de 5.600 bloques de viviendas están sin calefacción en Kiev por el último ataque ruso

Odesa (Ucrania), 20 ene (EFE).- Un total de 5.635 bloques de viviendas de Kiev se han quedado sin calefacción después de que Rusia volviera a atacar el sistema energético ucraniano con misiles y drones esta madrugada, según informó en su cuenta de Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó.

Según el alcalde, el 80 % de estos edificios han vuelto a quedarse sin calefacción después de que se les restableciera el suministro tras el ataque ruso masivo del pasado viernes, que dejó a buena parte de Kiev sin suministro de energía durante casi tres días.

Klichkó explicó asimismo que la parte de Kiev que se encuentra en la margen oriental del río Dniéper está también sin suministro de agua por el ataque ruso de esta madrugada.

Este nuevo bombardeo se produce cuando las temperaturas en la capital ucraniana se sitúan alrededor de los 13 grados bajo cero. EFE

mg