Más de 50 diputados laboristas piden públicamente la dimisión de Starmer

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Londres, 11 may (EFE).- Más de 50 diputados del Partido Laborista han pedido públicamente en los últimos días la dimisión del actual primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Gobierno del país y de su formación, tras la debacle sufrida por los laboristas en los comicios locales y regionales del pasado jueves.

Starmer trató de enfrentar las críticas internas con un discurso este lunes en el que estableció las prioridades de su gobierno para el resto de la legislatura y prometió, entre otras cosas, poner al Reino Unido «en el corazón de Europa» tras el Brexit.

Sin embargo, las palabras del líder laborista parecieron no ser suficientes para mitigar las presiones que enfrenta desde sus propias filas.

Según la BBC, a media tarde del lunes al menos 55 diputados habían pedido explícitamente la dimisión de Starmer, o bien inmediatamente, o planificada con tiempo para encontrar un reemplazo competente.

La diputada laborista Catherine West lanzó este sábado un ultimátum y dijo que, si ninguno de los actuales ministros del gabinete de Starmer se postulaba como próximo líder del partido, ella misma trataría de agrupar el respaldo necesario de 81 personas -correspondientes al 20 % del total de diputados laboristas- para forzar unas primarias.

Este lunes, West dijo que el discurso de Starmer fue «demasiado poco y demasiado tarde» y notificó formalmente al resto de diputados que estaba recabando nombres para solicitar al primer ministro que establezca un calendario para la elección de un nuevo líder en septiembre.

Entre los perfiles favoritos para sustituir a Starmer destaca el del actual alcalde de Mánchester, Andy Burnham, pero para poder estar al frente de Downing Street primero necesitaría conseguir un escaño parlamentario. Otros apuntan a que el actual ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, del ala más derechista del partido, también tendría ambiciones de liderar al laborismo.

Entre los últimos en sumarse a las peticiones de dimisión de Starmer estuvieron tres asesores ministeriales, que renunciaron en cadena esta tarde a sus cargos.

Joe Morris, mano derecha del ministro Streeting, dimitió este jueves y pidió al primer ministro que establezca un calendario «rápido» para su dimisión; junto con Tom Rutland, secretario privado de la ministra de Medio Ambiente, dijo que «no tenía fe» en Starmer y también abandonó su cargo.

Seguidamente renunció asimismo Naushabah Khan como secretaria de la oficina del gabinete de Starmer, y llamó a «reconstruir la confianza» bajo un nuevo liderazgo.

Las dudas sobre la continuidad de Starmer al frente del Gobierno británico se incrementaron después de perder casi 1.500 concejales en los comicios locales parciales de Inglaterra y experimentar una dura derrota en su feudo histórico de Gales, bajo control laborista desde 1999, donde pasaron a ser la tercera fuerza más votada, con solo 9 escaños. EFE

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