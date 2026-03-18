Más de 50.000 personas se quedan sin electricidad en Jersón por ataque de Kiev

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Moscú, 18 mar (EFE).- Más de 50.000 personas se quedaron este miércoles sin electricidad en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev, informaron las autoridades locales.

”Debido a un bombardeo de una subestación (eléctrica) en la región de Zaporiyia (vecina de Jersón), se produjo un apagón en cuatro municipios nuestros”, escribió en Telegram el gobernador de Jersón leal a Moscú, Vladímir Saldo.

Agregó que el suceso afectó a ”un total de 53 localidades y más de 51.000 personas”.

Las instituciones de infraestructura crítica fueros conectados a generadores eléctricos, precisó.

También en la parte de la región de Zaporiyia que controla Rusia fueron registrados hoy cortes de electricidad, informaron las autoridades locales, que hablaron de un número ”significativo” de afectados sin concretar una cifra.EFE

mos/jlp