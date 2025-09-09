The Swiss voice in the world since 1935

Más de 50.000 pollos ahogados en una granja por inundaciones en el sur de Tailandia

Bangkok, 9 sep (EFE).- Más de 50.000 pollos murieron ahogados en una granja por las inundaciones registradas en la ciudad tailandesa de Rayong, a unos 180 kilómetros al sur de Bangkok, donde las autoridades aún evalúan los daños materiales causados por el mal tiempo.

Krit Sinlapachai, diputado de esta región, publicó en Facebook imágenes de la granja inundada, en las que se observa al montón de aves cubiertas por el agua, que alcanzó los 30 metros de altura en el sitio.

La inundación de la granja, apuntó el Bangkok Post, representa pérdidas de alrededor de 10 millones de bats (unos 300.000 dólares).

Varias provincias de Tailandia enfrentan inundaciones debido a las constantes precipitaciones de los últimos cinco días, según los reportes de las autoridades, que no incluyen víctimas mortales. EFE

