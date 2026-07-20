Más de 500 personas detenidas en Italia en operación para combatir la delincuencia juvenil

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Roma, 20 jul (EFE).- Una vasta operación policial para combatir la delincuencia juvenil en Italia se saldó este lunes con la detención de 539 personas, 47 de ellas menores de edad, y con la incautación de 703 kilos de estupefacientes y 49 armas de fuego.

En la operación, en la que se controló a cerca de 190.000 personas en zonas de venta de drogas y ocio nocturno, se confiscaron además aproximadamente 300.000 euros en efectivo y se identificaron 973 perfiles en redes sociales que promovían el odio y la violencia .

Para estas redadas se desplegaron más de mil agentes y se concentraron simultáneamente en 44 provincias italianas, entre ellas Milán, Roma, Nápoles, Turín, Palermo, Bolonia, Catania, Florencia y Génova.

Se registraron los lugares habituales de encuentro nocturno, las plazas donde se trafica con drogas, los lugares de reunión de jóvenes como jardines públicos y centros comerciales, así como las zonas que rodean las estaciones de tren y las salas de juegos recreativos, informó la policía italiana en un comunicado.

Los detenidos están acusados de agresiones, peleas, daños, extorsión, hurto, robo, así como delitos relacionados con armas y drogas, y comportamientos ilegales caracterizados por formas de discriminación y odio.

De los 973 perfiles en redes detectados, dos han sido denunciados ante las autoridades judiciales competentes para su posible eliminación.

También en los registros se encontraron y confiscaron numerosos artículos robados, entre ellos collares de oro, teléfonos móviles y 307.000 euros en efectivo, se incautaron 49 armas de fuego, tanto cortas como largas, y munición de diversos calibres.

Se incautaron, asimismo, 41 kilos de cocaína, 660 kilos de cannabinoides, 2 kilos de ketamina, aproximadamente 1.000 pastillas de oxicodona, y otras sustancias estupefacientes y psicotrópicas, entre ellas shaboo, éxtasis, MDMA y benzodiazepinas, junto con varias balanzas de precisión.

«Felicitaciones a la Policía Estatal por la extraordinaria operación llevada a cabo contra la violencia juvenil, que ha abarcado 44 provincias italianas y en la que han participado sobre el terreno más de mil agentes de las brigadas móviles junto con las unidades de prevención del delito», declaró el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Y agregó: «Estas cifras reflejan el grado de coordinación y sinergia que ha caracterizado la actuación de las distintas jefaturas de policía y, al mismo tiempo, dan testimonio del compromiso constante y silencioso de las fuerzas del orden en la lucha contra la delincuencia y la degradación». EFE

ccg/pcc