Más de 500 presos obligados a dormir en el suelo por falta de camas en las cárceles belgas

Bruselas, 12 nov (EFE).- Hasta 525 presos de cárceles belgas se ven obligados a dormir en el suelo por falta de camas, según datos recogidos este martes por medios locales después de que la semana pasada la directora general de Servicios Penitenciarios del país, Mathilde Steenbergen, declarase que la situación actual constituía «una crisis humanitaria para los reclusos».

El país, que ha recibido reiterados toques de atención por parte del Consejo de Europa debido al hacinamiento de las cárceles en su territorio, ha visto empeorar recientemente la situación, con 36 reclusos más sin camas que la semana anterior, según los datos facilitados por el servicio de prisiones y recogidos por la cadena VRT.

La sobreocupación constituye «una crisis humanitaria para los reclusos y un estado de emergencia para el personal», según dijo Steenbergen, en declaraciones recogidas por el citado medio flamenco.

«Si el hacinamiento empeora, sus efectos se sentirán también fuera de la prisión, en la sociedad. Las personas encerradas en estas condiciones solo pueden salir de la cárcel en peores condiciones, y ya lo estamos viendo hoy, de forma discreta. La reincidencia aumentará aún más», detalló.

Ante esta situación, el Servicio Penitenciario instó al Departamento de Justicia a que tome medidas urgentes para resolver el problema, explica el citado medio.

Todo ello, después de que en abril de este año el Gobierno de coalición liderado por el nacionalista flamenco Bart De Wever firmase un acuerdo para otorgar al ministerio de Justicia un presupuesto adicional de 150 millones de euros en 2025 para hacer frente al la saturación en las cárceles, la falta de personal y otras reformas.

En aquel momento, la ministra de Justicia belga, la conservadora Annelies Verlinden (CD&V), planteó la posibilidad de enviar presos a una prisión renovada en Kosovo a partir de 2027 como una posible vía para aliviar el «hacinamiento».

De hecho, la nueva propuesta de la Comisión Europea de un reglamento europeo sobre retornos prevé permitir que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) envíen a terceros países a los migrantes que hayan recibido una orden de devolución. EFE

