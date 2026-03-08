Más de 500.000 personas se registran como desplazadas con las autoridades libanesas

Beirut, 8 mar (EFE).- Más de medio millón de personas se registraron hasta este domingo como desplazadas ante las autoridades libanesas, que esta semana lanzaron un proceso de inscripción digital para tratar de llevar el recuento de todos los afectados por la campaña de bombardeos israelíes.

«El número de personas desplazadas registradas con la Unidad de Gestión de Riesgo en Desastres en el Grand Serail (Palacio de Gobierno) ha alcanzado más de 517.000 hasta las 19.00 de hoy» (16.00 GMT), informó esa oficina gubernamental, encargada de la coordinación durante la crisis.

Según el último informe de situación publicado por la Unidad, el número de desplazados alojados en los 538 centros educativos habilitados como albergues oficiales se sitúa en algo más de 117.000, por lo que ya se estimaba que la cifra real de personas que han tenido que abandonar sus hogares era mucho más alta.

Muchas familias permanecen acampadas en las calles o se refugian en sus vehículos, mientras que otras han huido a casas de familiares, segundas viviendas o pisos de alquiler.

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña aérea contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios de la capital, que ha causado casi 400 muertos, entre ellos 83 niños, y más de 1.100 heridos.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá continúa lanzando ataques de impacto limitado contra objetivos militares en el norte de Israel. EFE

