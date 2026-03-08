Más de 52.000 ciudadanos indios han abandonado Oriente Medio desde el inicio del conflicto

2 minutos

Nueva Delhi, 8 mar (EFE).- Más de 52.000 ciudadanos indios han salido de la región del Golfo Pérsico y de Oriente Medio durante la última semana, después de que el espacio aéreo empezara a reabrirse parcialmente en medio de la creciente inestabilidad que vive la zona.

«Más de 52.000 indios han viajado desde la región del Golfo a la India entre el 1 y el 7 de marzo, de los cuales 32.107 han regresado en aerolíneas indias», informó un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India.

Estos ciudadanos han podido salir en vuelos comerciales operados por aerolíneas indias y extranjeras, incluidos algunos vuelos no regulares organizados a última hora.

Entre los pasajeros indios se encontraban aquellos que hacían escala en estos países durante su viaje, quienes estaban de visita por un corto periodo e incluso algunos que residían allí, en una región que alberga a millones de expatriados indios que trabajan sobre todo en sectores como la construcción, la sanidad, la hostelería, las finanzas o la tecnología.

El Golfo sigue siendo además uno de los principales puntos de paso para los viajeros indios, sobre todo a través de los Emiratos Árabes Unidos, que conectan Asia con Europa y África.

La preocupación de Nueva Delhi no se limita al movimiento de sus ciudadanos, sino también a la seguridad económica del país. En la última semana el Gobierno ha tenido que adoptar medidas para paliar los efectos de esta crisis regional, que ha afectado especialmente al suministro energético de la India, teniendo en cuenta que más del 40 % del petróleo y el gas que importa el país pasa por el estrecho de Ormuz. EFE

mtv/jlp