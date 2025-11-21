Más de 6.000 hinchas de Mineiro y Lanús ingresan a Paraguay para final de la Sudamericana

2 minutos

Asunción, 21 nov (EFE).- Más de 6.000 hinchas del brasileño Atlético Mineiro y del argentino Lanús han ingresado a Paraguay para presenciar el sábado en Asunción la final de la Copa Sudamericana de 2025 y aún se espera la llegada de decenas de autobuses con las barras organizadas de ambos equipos, informó este viernes el director de Migraciones, Jorge Kronawetter.

En declaraciones a EFE, Kronawetter indicó que los extranjeros han ingresado por la ciudad paraguaya de Puerto Falcón (centro) que limita con la argentina Clorinda; por el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con la brasileña Foz de Iguazú, y por el aeropuerto Silvio Pettirossi, el más importante del país.

Por el puente de la Amistad, hasta el momento, se registró el paso de 28 buses con hinchas del Atlético Mineiro, añadió el funcionario, que refirió los últimos reportes de la Dirección Nacional de Migraciones.

No obstante, precisó que estos vehículos con aficionados son adicionales a los 50 autobuses que se habían anunciado en un inicio y que proceden del estado brasileño de Minas Gerais.

Kronawetter destacó que la hinchada organizada de Lanús empezará a llegar al país la madrugada del sábado por Puerto Falcón, ubicada unos 30 kilómetros de Asunción, en 60 buses que vienen «en caravana» desde Buenos Aires.

De momento, están llegando aficionados del Granate en vehículos particulares, agregó.

El director afirmó que esperan la llegada de más de 30.000 personas, que -dijo- corresponde a la cantidad de entradas vendidas en el extranjero, según datos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, llegaron varios hinchas de Atlético Mineiro quienes fueron recibidos con danzas y música tradicional paraguaya.

La Conmebol estableció en los alrededores de la llamada Costanera de Asunción una ‘Fan Zone’, que fue inaugurada el jueves y funcionará hasta este viernes, donde los hinchas pueden disfrutar de conciertos, gastronomía y juegos en la previa del partido.

En el estadio Defensores del Chaco, Atlético Minero luchará por conseguir su primera Copa Sudamericana, mientras que Lanús apostará por repetir título tras el que conquistó en 2013.

El mítico estadio paraguayo tiene un aforo para 40.000 espectadores. EFE

nva/gbf

(foto)