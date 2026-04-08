Más de 6.200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año
San Antonio (EE.UU.), 8 abr (EFE).- Más de 6.200 menores de edad han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron este miércoles legisladores demócratas en Texas.
Cientos de ellos han pasado por el centro de detención para familias en Dilley, al sur de San Antonio, donde actualmente están retenidas casi 400 personas, entre ellas 49 familias, algunas de las cuales llevan más de un año privadas de su libertad, según informaron los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar en una rueda de prensa. EFE
