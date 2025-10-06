The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Más de 60 muertos por el colapso de una escuela en Indonesia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El balance de muertos del derrumbe de una escuela en Indonesia la semana pasada subió este lunes a 63, informaron las autoridades, mientras los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos.

Parte de la escuela islámica de varios pisos, situada en la región de Sidoarjo, en la isla de Java, se derrumbó el pasado lunes cuando más de 150 estudiantes estaban congregados para las oraciones de la tarde.

Al menos seis menores siguen desaparecidos.

«Esperamos poder concluir hoy [lunes] la operación de recuperación y devolver los cuerpos a las familias», dijo en rueda de prensa el director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Yudhi Bramantyo.

El colapso es el desastre más mortífero de Indonesia en lo que va del año, señaló Budi Irawan, subdirector de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

Las familias de los desaparecidos aceptaron el jueves el uso de maquinaria pesada, después de que pasara el período de 72 horas en el que hay mayores posibilidades de supervivencia.

Las primeras investigaciones sugieren que una construcción de baja calidad pudo haber contribuido al incidente.

str-dsa/fox/pc/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
53 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR