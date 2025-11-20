Más de 600 bebés sufrieron violencia sexual en Francia en 2024

afp_tickers

2 minutos

Más de 600 niños menores de 2 años fueron víctimas de violencia sexual y atendidos en unidades hospitalarias especializadas en Francia en 2024, indicaron este jueves las autoridades.

Estos datos proceden de un informe de la Misión Interministerial para la Protección de las Mujeres (Miprof), que señala además que más de tres mujeres por día fueron víctimas de feminicidio o intento de feminicidio.

El drama de las agresiones sexuales acapara las portadas en Francia desde hace meses por casos como el de Gisèle Pelicot, quien fue violada por decenas de hombres tras ser sedada por su marido sin su consentimiento.

O el caso del excirujano pederasta Joël Le Scouarnec, condenado en mayo por violar o agredir sexualmente a casi 300 pacientes, en su mayoría menores entre 1989 y 2014.

En 2024, «614 niños de 0 a 2 años fueron atendidos por hechos de violencia sexual, lo que representa el 2% del total de víctimas» recibidas en estas unidades hospitalarias especializadas, según la Miprof.

En total, 73.992 víctimas de violencia sexual y de género fueron atendidas en una de estas unidades el año pasado, casi 9.000 más que en 2023, según este informe anual.

Según la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual (Ciivise), unos 160.000 menores son víctimas de violencia sexual cada año en Francia.

Para el 22% de las víctimas, es decir, casi una cuarta parte de los casos, las primeras violaciones o agresiones sexuales comenzaron entre el nacimiento y los 5 años, según la Ciivise.

La Miprof publicó su informe con motivo del día internacional de lucha contra la violencia machista, que se celebra el 25 de noviembre. En 2024, 107 mujeres fueron víctimas de feminicidios conyugales, precisó.

mep-tjc/mb