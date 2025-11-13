Más de 600 detenidos en la Cachemira india tras el atentado en Nueva Delhi

Srinagar (India), 13 nov (EFE).- La Policía de la India ha detenido a más de 600 personas en cientos de redadas en la disputada región de Cachemira, en el marco de una nueva ofensiva contra grupos separatistas tras la explosión de un vehículo en Nueva Delhi este lunes, calificada por el Gobierno indio como un “atentado terrorista” y que dejó al menos ocho muertos.

“La Policía de Jammu y Cachemira sigue comprometida con actuar de forma imparcial contra todos los enemigos de la paz y la estabilidad”, declaró a EFE un alto funcionario policial bajo condición de anonimato, confirmando la detención de más de 600 personas en los últimos tres días. EFE

