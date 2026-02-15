Más de 600 gazatíes muertos por ataques israelíes desde la firma del alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El número de gazatíes muertos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ascendió este domingo a 601, después de que los bombardeos mataran a 10 personas esta madrugada, informó el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás.

«Número total de víctimas que llegaron a los hospitales de la Franja de Gaza (…) 10 nuevos mártires y 9 heridos», detalló el Ministerio en un comunicado, en el que eleva a 601 los fallecidos y a 1.607 los heridos durante al alto el fuego. EFE

pms/vh