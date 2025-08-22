Más de 63.000 clientes están sin luz en Puerto Rico por «relevos de carga»

San Juan, 21 ago (EFE).- Más de 63.000 clientes de la empresa encargada de la transmisión de la electricidad en el archipiélago de Puerto Rico, LUMA Energy, se encuentran este jueves sin servicio de energía eléctrica debido a «relevos de carga».

El portal de LUMA, encargada del suministro de la electricidad, contabilizó a las 19:45 hora local (23:45 GMT) un total de 63.515 clientes sin servicio en todo el archipiélago, que cuenta con 1,5 millones de abonados.

«Están ocurriendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación por parte de Genera PR. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones en el servicio. Aunque no somos responsables de la generación, estamos en constante comunicación con las empresas generatrices para minimizar el impacto», indicó LUMA Energy en su cuenta de la red social X.

El domingo más de 140.000 clientes, un 10 % del total, se quedaron sin electricidad debido a las fuertes lluvias asociadas al huracán Erin.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada por el paso del huracán María en 2017, desde ese momento son frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.

Los constantes apagones que ocurren en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico y los aumentos de las tarifas y facturas por consumo, pese a las interrupciones eléctricas, son algunas de las causas que han generado descontento entre la población puertorriqueña. EFE

ea/jrg