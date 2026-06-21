Más de 70 bomberos movilizados en incendio ya controlado que pasó de Portugal a España

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Lisboa, 21 jun (EFE).- Más de 70 bomberos, junto con 13 medios terrestres y ocho aéreos siguen movilizados en Portugal en un incendio en el norte del país que se originó esta madrugada y que se extendió a Galicia (España), que ya está controlado en el lado luso.

Así lo indicó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) del distrito de Bragança, al que pertenece la aldea de Carvalhas, donde se originó el fuego a las 5:03 hora local (una hora más GMT).

Las llamas se extendieron más allá de la frontera y llegaron a A Mezquita, en la provincia de Ourense, a través de la parroquia de Manzalvos sobre las siete y veinte de esta mañana, según indicaron las autoridades españolas.

Allí ha quemado una superficie cercana a las 45 hectáreas y ha requirió la intervención de cuatro agentes, seis brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y tres helicópteros, según la última actualización de la Xunta de Galicia. EFE

lmg/fpa