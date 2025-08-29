The Swiss voice in the world since 1935

Más de 70 colegios de Moscú enseñarán chino durante el nuevo año escolar

Moscú, 29 ago (EFE).- Más de 70 colegios moscovitas enseñarán el idioma chino durante el nuevo año escolar que arrancará el lunes, 1 de septiembre, anunciaron este viernes en la Alcaldía de Moscú.

«Algo más de 70 escuelas han optado por el chino. Una escuela ha optado por el árabe. Los idiomas más populares son el español, el francés y el italiano, siendo el inglés el idioma principal», dijo Anastasia Rákova, vicealcaldesa de Moscú.

Rákova, cuyas palabras cita la agencia TASS, agregó que una escuela moscovita enseñará amárico, el idioma oficial de Etiopía.

«En otra, se enseñará coreano», señaló.

Las relaciones entre Rusia y China recibieron un nuevo impulso tras el empeoramiento de los lazos de Moscú con Occidente debido a la guerra en Ucrania.

Este fin de semana, el presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a China en una visita oficial de cuatro días para participar en una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. EFE

