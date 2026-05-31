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Más de 70 colombianos dados como desaparecidos «votan» en las elecciones presidenciales

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Bogotá, 31 may (EFE).- De los casi 24 millones de colombianos que votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, 77 personas que figuraban en los registros como desaparecidas, «reaparecieron» en las urnas, informó la Fiscalía General en un comunicado de cierre de la jornada electoral.

Los 77 ciudadanos reaparecieron en puestos de votación en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Norte de Santander y Santander, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare.

Según la Fiscalía, tras «verificarse su presencia» se les expidieron las correspondientes actas de supervivencia y sus nombres fueron retirados de los registros oficiales de personas desaparecidas.

Colombia tiene más de 132.000 personas reportadas como desaparecidas en el contexto del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La Fiscalía señaló además que, a pesar de la tranquilidad en que transcurrió la jornada, celebrada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, fueron capturadas ocho personas por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral y se abrieron diez noticias criminales por posibles irregularidades electorales.

Entre los casos investigados figura una investigación a la alcaldesa del municipio de El Paujil, en el departamento del Caquetá (sur), Latia Sindy Castillo, por presunto «constreñimiento al sufragante», es decir, amenazas o presiones para obtener votos. EFE

pc/joc/gpv

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