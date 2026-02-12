Más de 70 detenidos y 12 heridos en Argentina durante protesta contra la reforma laboral

Buenos Aires, 12 feb (EFE).- Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el miércoles durante la protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada durante la pasada madrugada en el Senado, afirmó este jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

En una entrevista con A24, la ministra explicó que del total de detenidos, 27 fueron arrestados en estaciones de tren por portar elementos cortopunzantes o encontrarse en busca y captura, 20 en la zona del Congreso por la Policía de Buenos Aires y 24 por fuerzas federales por resistencia a la autoridad y violencia.

Monteoliva dijo que los manifestantes “buscaban desestabilizar” al Gobierno y criticó a la Justicia por poner en libertad a la mayoría de los detenidos en las últimas horas.

Entre los heridos, informó la ministra, se cuentan siete efectivos federales y cinco de la Policía local, y todos están estables. Uno de ellos recibió el impacto de una maceta arrojada desde un balcón y sufrió contusiones graves, pero se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, reportó durante la madrugada a través de su cuenta de X que había al menos quince detenidos y que otros 50 habían sido libertados.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, informó también a través de las redes sociales que en la madrugada seguían detenidas 30 personas y denunció que la Policía impidió, durante la protesta, que llegasen las ambulancias para atender a los heridos.

Criticó al Gobierno de querer «aprobar una reforma con balas y gases contra el pueblo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habla de al menos 31 personas arrestadas y suma que cientos más fueron afectadas por los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad.

La protesta que habían convocado los sindicatos contra la reforma laboral terminó en una batalla campal en la ciudad de Buenos Aires y se disolvió cuando columnas de la policía federal y otros cuerpos de seguridad irrumpieron en la Plaza del Congreso y se llevaron a un número indeterminado de personas detenidas, algunas a rastras y otras en volandas, según pudo constatar EFE en el lugar de los hechos.

Horas después, durante la madrugada, el Senado argentino aprobó la Ley de Modernización Laboral, que ahora deberá ir a la Cámara de Diputados para, según aspira el Gobierno del presidente Milei, esté lista para ser promulgada antes del 1 de marzo. EFE

