Más de 700 migrantes cruzaron el Canal de la Mancha el lunes, un récord desde principios de año

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Un total de 710 migrantes atravesaron el canal de la Mancha a bordo de pequeñas embarcaciones el lunes para llegar al Reino Unido, un récord para una sola jornada desde principios de 2026, según cifras del Ministerio del Interior británico.

No se había registrado ninguna llegada entre el 1 y el 14 de junio. Desde principios de 2026, 9.852 personas han llegado clandestinamente a las costas inglesas, una disminución del 40% con respecto al mismo periodo del año pasado.

En 2025, 41.472 personas llegaron al Reino Unido a bordo de embarcaciones.

Esta cifra es la segunda más alta desde 2018. Desde ese año, se multiplicaron estas travesías.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió a su llegada al poder en julio de 2024 «recuperar el control» de las fronteras.

El jefe del Gobierno se enfrenta a la presión del partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage, que encabeza las intenciones de voto según los sondeos.

Además, es objeto de críticas dentro de su propio Partido Laborista y su futuro en Downing Street es incierto.

Londres y París firmaron en abril un nuevo acuerdo trienal destinado a frenar las travesías clandestinas del canal de la Mancha.

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