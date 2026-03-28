Más de 75.000 afectados por lluvias, que dejan 15 muertos, en lo que va del año en Ecuador

1 minuto

Quito, 28 mar (EFE).- Un total de 75.201 personas afectadas y 15 fallecidos dejan las lluvias en lo que va del año en Ecuador, país en el que el pasado 13 de marzo se declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el miércoles se habían registrado 20.384 viviendas afectadas y 135 destruidas, así como 38 puentes afectados y 32 destruidos, al igual que 47,27 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 35.354 personas impactadas, seguida por Los Ríos (14.392), El Oro (7.593), Esmeraldas (6.882), Manabí (4.666), Loja (3.949), Santa Elena (3.552), y Chimborazo (1.376).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta ayer, viernes, se habían registrado 2.097 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 194 municipios y 658 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

sm/agf