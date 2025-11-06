Más de 8.000 personas derivadas al programa británico para prevenir el extremismo

Londres, 6 nov (EFE).- Un total de 8.778 personas en el Reino Unido fueron derivadas al programa diseñado para prevenir el extremismo en doce meses hasta marzo de 2025, un alza del 27 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó hoy el Gobierno, que ha señalado que la mayor inquietud en este periodo ha sido la derivada de la ideología de extrema derecha.

Este programa, puesto en marcha en 2007, se conoce como ‘Prevent’ y está pensado para alejar a las personas del terrorismo cuando haya sospechas de que estén inclinadas hacia una ideología extremista que les convierta en potencialmente peligrosos para cometer algún tipo de atentado en el Reino Unido.

En este programa pueden participar, según el caso, miembros de las fuerzas del orden, autoridades locales o hasta escuelas, cuando detecten un lenguaje o actitudes extremistas en el caso de los alumnos.

Según las cifras divulgadas hoy, menores de entre 11 y 15 años representaron la mayor proporción, seguidos por los de entre 16 y 17 años, pero 345 casos correspondieron a menores de 10 años.

La proporción de casos por motivos de extrema derecha aumentó ligeramente con respecto al año anterior, del 19 % al 21 %, mientras que la de extremismo islamista disminuyó del 13 % al 10 %. EFE

