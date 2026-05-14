Más de 80 muertos en cinco días por enfrentamientos entre pandillas en Haití, según ONG

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Puerto Príncipe, 14 may (EFE).- Más de 80 personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a consecuencia de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunció este jueves Combite Pour la Paix et le Développement.

Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó al medio local Magik9 Fritznel Pierre, responsable de la organización de defensa de los derechos humanos.

El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que se encuentran empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan, lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

La oficina en Haití de Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil ante el empeoramiento de la situación.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».

Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos enfrentamientos iniciados el domingo pasado.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos, según el último informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (BINUH). EFE

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