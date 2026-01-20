Más de 80 personas siguen desaparecidas en Pakistán, donde ya hay 26 muertos por incendio

2 minutos

Islamabad, 20 ene (EFE).- La operación de búsqueda de 83 personas desaparecidas en el centro comercial de la ciudad paquistaní de Karachi que se incendió el pasado fin de semana continúa este martes, en el que los rescatistas han informado de que el número de muertos por el incendio ha llegado a las 26 personas.

«Los muertos han llegado a 26 y hay 83 desaparecidos», dijo este martes a EFE Muhammed Atiq, portavoz del servicio de rescate de la Fundación Edhi, una organización civil que funciona como un servicio de emergencia de apoyo en Pakistán.

El incendio en el centro comercial Gul Plaza, un edificio de varias plantas en la concurrida ciudad de Karachi se inició el pasado sábado por la noche y los bomberos no lograron sofocarlo hasta más de 24 horas después.

Según el portavoz de los rescatistas, la planta baja y el primer piso del inmueble ya han sido despejados y los trabajos se centran ahora en el segundo y el tercer piso del edificio.

El incendio, el más grave ocurrido en Karachi, que es la ciudad más poblada de Pakistán con más de 18 millones de habitantes según el último censo paquistaní, destruyó un complejo que albergaba alredodr de 1.200 tiendas, la mayoría de cosméticos, ropa y plásticos.

Ayer, los rescatistas procedieron a enfriar la estructura del centro comercial para impedir un derrumbe mayor y retiraron escombros que estaban esparcidos en la calle.

Aunque se desconocen aún las afectadas casas por este siniestro, los incendios son una tragedia habitual en Karachi donde las normativas de seguridad son laxas.

El cableado defectuoso («arañas» de cables), la construcción informal y la falta de salidas de emergencia convierten a menudo estos mercados en trampas mortales.

Este incidente se suma a una lista reciente en el país, incluido uno en julio de 2024, cuando un incendio arrasó 300 puestos en Islamabad, y un mes antes, otro incendio destruyó 80 tiendas junto a las vías del tren en la ciudad de Peshawar. EFE

