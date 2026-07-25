Más de 800.000 peruanos serán miembros de mesa en elecciones municipales de octubre

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Lima, 24 jul (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú eligió este viernes, mediante sorteo público, a los 809.415 peruanos que serán miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre, en las que se elegirán a 13.148 autoridades locales.

Los miembros elegidos serán un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes en cada una de las 89.935 mesas de sufragio que se instalarán en esa jornada a nivel nacional, el tercer proceso electoral del año después de los comicios presidenciales y legislativos de abril, y de la segunda vuelta presidencial en junio pasado.

El sorteo se desarrolló en cada una de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), encargados de la organización y ejecución de los comicios locales y regionales.

Según la legislación electoral, no pueden ser miembros de mesa de sufragio, los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales.

Tampoco las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones, autoridades o representantes provenientes de elección popular.

Igualmente, están impedidos de ejercer el cargo de miembro de mesa los miembros del Ministerio Público que, durante la jornada electoral, realizan funciones relacionadas con la prevención e investigación de los delitos de electorales.

Asimismo, los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que realicen actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales, entre otros casos.

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de 165 soles (48 dólares) y los que hayan completado su capacitación tendrán un día de descanso remunerado no compensable.

Por el contrario, los miembros de mesa sorteados que no estén presentes en el momento de instalación de la mesa de votación tendrán una multa de 275 soles (80 dólares).

El 4 de octubre acudirán a votar 26.314.724 peruanos para elegir 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales, así como a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1.696 alcaldes y 9.118 regidores. EFE

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