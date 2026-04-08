Más de 85.000 afectados por lluvias, que dejan 15 muertos, en lo que va del año en Ecuador

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Quito, 8 abr (EFE).- Un total de 85.528 personas afectadas y 15 fallecidos dejan las lluvias en lo que va del año en Ecuador, país en el que el pasado 13 de marzo se declaró la emergencia nacional con el fin de agilizar las acciones para afrontar los efectos de la temporada invernal.

Según las estadísticas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta este martes se habían registrado 24.003 viviendas dañadas y 189 destruidas, así como 40 puentes afectados y 33 destruidos, al igual que 56,72 kilómetros de vías afectadas.

Entre las provincias más afectadas están Guayas con 38.352 perjudicados, seguida por Los Ríos (21.394), Esmeraldas (10.694), El Oro (8.866), Manabí (5.027), Loja (3.955), Santa Elena (3.559), y Chimborazo (1.388).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el martes se habían registrado 2.231 eventos adversos por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 196 municipios y 689 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja. EFE

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