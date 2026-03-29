Más de 93.000 instalaciones civiles dañadas en Irán por la ofensiva de EE.UU. e Israel

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Redacción Internacional, 29 mar (EFE).- Más de 93.000 instalaciones civiles, entre ellas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, resultaron dañadas en Irán desde el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa, según el último balance publicado este domingo por la Media Luna Roja iraní.

Según los datos difundidos por el organismo, y recogidos por la agencia de noticias Tasnim, entre estas instalaciones figuran 71.547 viviendas y 20.779 locales comerciales en varias provincias.

La misma fuente subraya que 31.562 de estas viviendas y comercios dañados se encuentran en la capital iraní.

Asimismo, añadió que 295 centros sanitarios, incluidos hospitales, centros médicos y de emergencias, así como 600 escuelas, resultaron afectados durante los bombardeos estadounidenses e israelíes.

La Media Luna Roja iraní señaló que también fueron dañados 17 de sus centros, así como 46 ambulancias y tres helicópteros del organismo.

Este domingo, al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridas en Irán en los ataques israelí-estadounidenses contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según informaron medios oficiales iraníes.

Las autoridades iraníes no ofrecen un recuento oficial de fallecidos desde el 5 de marzo, cuando anunciaron 1.230 muertos, mientras que la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa la cifra de víctimas mortales en 3.461, entre ellas 1.551 civiles. EFE

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