Más de cien capturados en la primera jornada del nuevo toque de queda nocturno en Ecuador

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Quito, 4 may (EFE).- Un total de 124 personas han sido capturadas en la primera jornada del nuevo toque de queda nocturno en Ecuador, la mayor parte por haber violado la disposición, que regirá en nueve provincias y cuatro municipios hasta el próximo 18 de mayo, informó este lunes el comandante general de Policía, Pablo Dávila.

«Los resultados del día de ayer son positivos, sobre todo porque tenemos un numérico de 124 personas aprendidas, de las cuales 119» corresponden a personas que no respetaron la disposición, indicó en la televisión Teleamazonas, al anotar que la mayor parte se detectó en la provincia andina de Bolívar, donde la medida se aplica en los municipios de Las Naves y Echeandía.

Los cinco restantes, «son objetivos de interés penal relevante», dijo sin más detalles.

Desde el domingo 3 de mayo, el toque de queda nocturno esta vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y las 5:00 hora local (10:00 GMT) del siguiente día hasta el 18 de mayo en nueve de las 24 provincias del país: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Además, Pichincha (cuya capital es Quito), El Oro, fronteriza con Perú; y Sucumbííos y Esmeraldas, fronterizas con Colombia, claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también regirá en los municipios de La Maná (Cotopaxi), La Troncal (Cañar) y los dos mencionados de Bolívar.

Esta es la segunda vez en el año que el presidente Daniel Noboa implementa esta medida, después de que el 2025 cerró con un récord de homicidios, al contabilizar 9.269. La primera ocasión, el toque de queda se desarrolló entre el 15 y el 30 de marzo y se aplicó solo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Dávila recordó que el toque de queda anterior dejó 1.312 capturados, de los cuales 354 fueron puestas en libertad inmediatamente, y aseguró que ese mes se redujeron los homicidios y los niveles de delincuencia en los siete delitos de mayor connotación, como robo de viviendas, vehículos y asaltos en carreteras, entre otros.

Subrayó que con los estados de excepción y los toques de queda que ha aplicado el Gobierno se busca afectar «a la logística criminal y a las economías criminales». EFE

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