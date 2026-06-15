Más de cien detenidos por apoyar a Palestine Action tras conocer fallo judicial en Londres

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Londres, 15 jun (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) arrestó este lunes a más de un centenar de personas por apoyar a Palestine Action en varias protestas, después de que la justicia británica ratificara la decisión del Gobierno de ilegalizar al grupo propalestino.

En un comunicado difundido en redes sociales, las autoridades londinenses dijeron que habían arrestado a 117 personas «bajo sospecha de expresar apoyo a una organización proscrita» durante una protesta celebrada hoy a las afueras de los Royal Courts of Justice, en el centro de la capital británica.

Además, la Met precisó que dos individuos adicionales fueron arrestados por el cuerpo policial de la City de Londres en otra protesta frente al tribunal penal de Old Bailey.

Las detenciones se produjeron después de que el Tribunal de Apelaciones británico diese este lunes la razón al Gobierno en su recurso contra un fallo anterior que había declarado ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action, y consideró que ese veto fue una medida proporcionada.

El Ejecutivo británico proscribió la organización en julio de 2025 al considerar que sus protestas para impedir el suministro de armas a Israel, que incluyeron ocupaciones y destrozo de equipamiento militar, equivalían a actos de terrorismo.

Cuatro miembros de Palestine Action fueron condenados el pasado viernes a penas de cárcel de entre cinco y ocho años por atacar la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra) en agosto de 2024.

La Met indicó en el comunicado que el fallo del tribunal implica que respaldar públicamente a una organización ilegalizada constituye un delito criminal. Desde la proscripción de Palestine Action, se han arrestado a más de 3.000 personas en todo el Reino Unido.

Palestine Action puede en principio recurrir este dictamen ante el Tribunal Supremo, pero primero deberá pedir autorización basándose en nuevos argumentos legales. EFE

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