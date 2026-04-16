Más de cien escritores se van de golpe de Grasset por el «despido» de su director general

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París, 16 abr (EFE).- Un total de 115 autores vinculados a Grasset anunciaron hoy su decisión de abandonar la editorial en protesta por el cese de su director general, Olivier Nora, al considerar ese «despido» como «un ataque inaceptable contra la independencia editorial» y del que responsabilizan al empresario multimillonario Vincent Bolloré, próximo a la extrema derecha.

«Somos autores de Grasset (…) pero no firmaremos nuestro próximo libro con Grasset. Y somos 115», afirmaron los escritores en una carta conjunta publicada pasada esta medianoche y en la que están, entre otros, Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy o Frédéric Beigbeder.

La decisión se produjo tras anunciarse el martes la salida de Nora, quien dirigía la editorial desde hacía 26 años.

Grasset pertenece al grupo Hachette Livre, controlado desde 2023 por Bolloré, quien desde su entrada en el sector mediático en 2015 ha sido acusado de imprimir una línea editorial muy conservadora, próxima a la extrema derecha, y de intervenir en los contenidos de los medios que controla.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han denunciado presiones e injerencias en las redacciones de su grupo, como Canal+, el canal informativo CNews, la radio Europe 1, el semanario Le Journal du Dimanche y la revista Paris Match, en la que recientemente se oficializó la relación del presidente de Agrupamiento Nacional (RN), Jordan Bardella, con una princesa italiana en términos muy elogiosos.

La salida de Nora marca una nueva etapa en la reorganización de Hachette Livre, primer grupo editorial de Francia y tercero a nivel mundial. En los últimos años, otros responsables también dejaron sus cargos por desacuerdos con la nueva orientación.

Desde entonces, la editorial Fayard ha publicado obras de autores vinculados a la derecha y la extrema derecha, como el expresidente francés Nicolas Sarkozy, y Bardella, que se perfila como el próximo candidato de la extrema derecha a las elecciones presidenciales de 2027.

«Una vez más, Vincent Bolloré dice ‘estoy en mi casa y hago lo que quiero’, despreciando a quienes publican, editan, fabrican y distribuyen nuestros libros, así como a quienes los leen», señala la misiva que rubrican también otros autores superventas como Laetitia Colombani, Laurent Binet, Dany Laferrière o Pascal Bruckner.

Los firmantes subrayan que no quieren «ser rehenes de una guerra ideológica destinada a imponer el autoritarismo en la cultura y los medios», y que no desean que sus ideas y su trabajo «sean propiedad» del empresario.

En la carta, los autores -entre los que también están Leonor de Récondo, Olivier Guez, Pablo B. Preciado o Anne Sinclair- rinden homenaje a Nora, de 66 años, a quien describen como el «cemento» de una editorial caracterizada por acoger voces diversas.

«Grasset era nuestra casa», señalaron, y en la editorial «convivían pacíficamente autores con opiniones muy distintas. Olivier Nora fue su dique y su cohesión», manifestaron los 115 escritores, entre los que también están Laura Adler, Michka Assayas, Jean-Paul Enthoven, Michelle Perrot o Bruno Patiño.

La crisis en Grasset, donde Jean-Christophe Thiery asumirá la dirección, será uno de los temas centrales del Festival del Libro de París, que se inaugura este jueves en el Grand Palais. EFE

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