Más de cien mil personas en el primer desfile del orgullo LGTBI de Tel Aviv en 2 años

3 minutos

(Actualiza la cifra de asistentes)

Jerusalén, 12 jun (EFE).- Más de 100.000 personas participaron este viernes, según cifras del Ayuntamiento local, en el primer desfile del orgullo LGTBI de Tel Aviv en dos años, en los que la ofensiva en Gaza y la guerra de 2025 con Irán llevaron a su cancelación.

Junto a las playas de la ciudad mediterránea desfilaron autobuses de distintas marcas y organizaciones, ‘drag queens’ o los propios manifestantes portando desde banderas nacionales, del colectivo, o también, en algunos casos, pancartas contra miembros de extrema derecha del Gobierno israelí.

«El Desfile del Orgullo de Tel Aviv-Yafo es uno de los eventos públicos más grandes, destacados e importantes que se celebran en Israel. Su objetivo es conectar a las comunidades y celebrar el orgullo en la ciudad, promoviendo la igualdad y la inclusión de todas las poblaciones que la habitan», recoge un comunicado del Ayuntamiento de Tel Aviv replicado por el diario Yedioth Ahronoth.

«La comunidad gay, al igual que otras poblaciones en Israel, lucha por su igualdad en la sociedad israelí y por los valores fundamentales que conducen a una sociedad justa, una lucha que se ha intensificado aún más desde el estallido de la guerra», continúa.

Según recogió Haaretz, la policía impidió acceder al desfile a una asistente por vestir una camiseta con el eslogan ‘FCK BNGVR’ (en inglés y eliminando las vocales, «Que le jodan a Ben Gvir», uno de los ministros más radicales del Gobierno). Sin embargo, otras imágenes del desfile muestran a varios asistentes utilizando la misma prenda.

Algunos asistentes llevaron al desfile un cartón con una fotografía del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, maquillado y vistiendo un bikini con un estampado de la bandera arcoíris.

«Mientras ‘homo’ o ‘trans’ sean insultos en las escuelas, mientras una lesbiana no se sienta segura caminando por la calle, mientras haya una niña o un niño que teman salir del armario —tenemos el deber de cambiar la realidad por ellos. LGBTQ+ — estén orgullosos. Tienen de qué. Estoy con ustedes», escribió en la red social X el líder de la oposición, Yair Lapid.

A lo largo del día, distintos artistas nacionales cantarán en escenarios en la ciudad, entre ellos Yuval Raphael, candidata de Israel en Eurovisión en 2025.

Hace hoy un año, el desfile se vio cancelado ya que en la madrugada del 12 de junio Israel atacó Irán, dando comienzo a una guerra que se extendería doce días. En 2024 el desfile también se canceló en solidaridad con los 132 rehenes que seguían cautivos en Gaza.

Este año, el desfile se produce a las puertas de un posible memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán tras la guerra de 40 días entre febrero y abril. También se da mientras Israel invade el sur del Líbano en una operación en la que han muerto en torno a una treintena de soldados israelíes y sostiene su ofensiva en Gaza, en la que en estos dos años y medio han muerto casi 73.000 gazatíes. EFE

pbj/pcc