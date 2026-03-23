Más de cien militares iban en avión Hércules accidentado en Colombia y hay sobrevivientes

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Bogotá, 23 mar (EFE).- Más de un centenar de soldados iban a bordo del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes al despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), y algunos de ellos sobrevivieron, informaron las autoridades.

«Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares», dijo el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en declaraciones por vía telefónica a Caracol Televisión, y confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato.

La aeronave, según el gobernador, acababa de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en la región amazónica de Colombia, con destino a Bogotá, cuando por causas que se desconocen se precipitó a tierra minutos después y se incendió.

«Estamos en el procedimiento de rescate de los heridos, no tenemos en este momento un balance concreto del resultado del siniestro, esperamos en las próximas horas poder tener un balance claro, preciso. En este momentos estamos en la contingencia de atender a los heridos que están rescatando», agregó Molina.

En imágenes divulgadas en redes sociales se observa a lugareños que transportan en motocicletas a soldados con uniforme y heridos hacia el hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo, así como a otros militares que tratan de apagar el fuego en los restos del aparato.

Al confirmar el accidente del Hércules C-130, la Fuerza Aérea pidió «prudencia y responsabilidad en el manejo de la información» ya que han circulado distintas versiones sobre el número de personas que iban en el avión, cuya suerte se desconoce.

La zona amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otros centros urbanos porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas, según el gobernador.

El funcionario agregó que el hospital María Angelines, de Puerto Leguízamo, tiene una capacidad limitada para atender a los heridos, por lo cual afirmó que tendrán que ser trasladados en avión a Bogotá o a Mocoa, capital del Putumayo, para recibir mejor atención médica. EFE

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