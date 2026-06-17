Más de cuatro millones de refugiados y desplazados residieron en Alemania en 2025

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Berlín, 17 jun (EFE).- Más de cuatro millones de refugiados y desplazados residieron en Alemania en 2025 tras haber huido de sus respectivos países, haber quedado desplazados o necesitado protección internacional, informó este miércoles la Oficina Federal de Estadística (Destatis) con motivo del Día Mundial del Refugiado el próximo sábado 20.

Unos 3,3 millones de personas llegaron al país centroeuropeo a partir de 1950, y otras 713.000 figuran como desplazados o expulsados previamente por la Segunda Guerra Mundial, según esa agencia.

Un tercio de esos 3,3 millones (1,2 millones) llegó a Alemania entre 2014 y 2021 y aún residen en el país, y otro tercio (1,1 millones) lo hizo entre 2022 y 2025.

Además, entre 1990 y 2000, 476.000 personas huyeron a Alemania, en parte debido a las guerras en la antigua Yugoslavia.

El año pasado, la edad promedia de estos refugiados era de 39 años y el 45 % eran mujeres y el 55 %, hombres.

Ucrania y Siria, los principales emisores de refugiados

Ucrania y Siria, ambas marcadas por cruentas guerras este siglo, son los países de origen de casi la mitad de todos los refugiados que residieron en Alemania en 2025 y que han inmigrado desde 1950.

El 25 % de los 3,3 millones de inmigrantes que llegaron a Alemania principalmente por motivos de huida, asilo o protección internacional, es decir unas 832.000 personas, nació en Ucrania, mientras que el 22 % (732.000) procedía de Siria.

Otros 316.000 proceden de Afganistán, 186.000 de Irak, 146.000 de Turquía, 120.000 de Polonia e 117.000 de Irán.

Los destinos con un mayor porcentaje de inmigrantes debido al desplazamiento y la expulsión desde 1950 son Bremen (7,3 %), seguida de Hamburgo (6,3 %), Sarre (5,7 %) y Hesse (4,8 %).

Los desplazados por la Segunda Guerra Mundial

Antes de 1950, las personas desplazadas por la expulsión, desplazamiento y deportación asociadas a la Segunda Guerra Mundial son ciudadanos alemanes nacidos en antiguos territorios germanos que emigraron a lo que ahora es Alemania.

Estas personas tienen ahora una edad media de 85 años, y el 61 % eran mujeres y, el 39 % hombres, de acuerdo con el informe.

La mayoría viven en Mecklemburgo-Pomerania Occidental (2,3 %), Sajonia-Anhalt (1,5 %), Brandeburgo y Turingia (1,4 %, cada una ). EFE

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