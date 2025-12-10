Más de la mitad de Cuba sufrirá apagones simultáneos este miércoles

2 minutos

La Habana, 10 dic (EFE).- Más de la mitad de Cuba (el 54 %) sufrirá este miércoles apagones simultáneos en el momento de máxima demanda en la tarde-noche, según la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) que prevé además los habituales cortes durante toda la jornada.

La isla registró desde el viernes pasado hasta el martes, de forma consecutiva, cifras superiores al 60 % de afectación, unos de los índices más altos documentados desde 2022, cuando la UNE empezó a divulgar sus informes sobre la situación energética y EFE a cotejarlos.

Cuba atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible necesario destinado a producir energía.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche una capacidad de generación de 1.540 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.760 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.790 MW, según la UNE.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas fuentes de energía deberían aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 98 centrales de generación distribuida (motores) y cinco motores de fuel no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. El problema es estructural y no hay salida posible a corto o medio plazo, agregan.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido el detonante de protestas sociales. EFE

