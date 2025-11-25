Más de la mitad de las regiones rusas se enfrentan a déficit presupuestario

2 minutos

Moscú, 25 nov (EFE).- Unas 55 regiones rusas se enfrentan a déficit presupuestario en los primeros nueve meses de este año, según medios locales.

Un total de 55 regiones rusas agrupan alrededor de 139.000 millones de rublos (1.764 millones de dólares) de déficit presupuestario entre enero y septiembre, según cifras del Ministerio de Finanzas que cita el diario Védomosti.

Sin embargo, según un análisis de la agencia Expert RA que cita el diario ruso, el déficit presupuestario afecta a un total de 56 regiones rusas y en los primeros nueve meses de 2025 suma un total acumulado de 169.200 millones de rublos (2.147 millones de dólares).

La razón aducida es el crecimiento acelerado del gasto (+14,6%) en comparación con el año anterior (+7,8%), mientras que los ingresos del presupuesto regional aumentaron tan solo un 6,9% interanual (hasta 16 billones de rublos, 203.110 millones de dólares).

Las peores cifras se observan en las regiones de Kemerovo (44.000 millones de rublos, es decir 558 millones de dólares, de déficit), Irkutsk (41.000 millones de rublos, 520 millones de dólares), Distrito Autónomo de Yamalo-Nénets (38.000 millones de rublos, 482 millones de dólares), Tiumén (34.000 millones de rublos, 431 millones de dólares), Novosibirsk (33.500 millones de rublos, 425 millones de dólares) y Nizhni Nóvgorod (33.000 millones de rublos, 419 millones de dólares).

Mientras tanto, se observa un superávit en la ciudad de Moscú (269.000 millones de rublos, 3.414 millones de dólares), la ciudad de San Petersburgo (48.000 millones de rublos, 609 millones de dólares) y la región de Tartaristán (44.000 millones de rublos, 558 millones de dólares).

El sábado, el ministro de Finanzas de la república de Sajá, Iván Alexéev, admitió que suspendió los pagos a los combatientes de la guerra de Ucrania por falta de fondos.

Su explicación fue que dado que las autoridades no podían calcular con anterioridad el número de combatientes enviados o alistados, el presupuesto finalmente se desbordó en esta región siberiana también conocida como Yakutia.

Alexéev explicó enseguida que la administración federal ya se hizo cargo de la situación.

Sin embargo, el funcionario no especificó a qué clase de pago se refiere, si al inicial de contrato o la compensación por lesión o muerte. EFE

mos/ah