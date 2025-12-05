Más de la mitad de los italianos ven a la UE poco influyente y marginal en temas globales

Roma, 5 dic (EFE).- Más de la mitad de los italianos consideran que la Unión Europea es poco relevante en los asuntos globales y que incluso acabará teniendo un papel marginal en el actual contexto de conflictividad que vive el mundo, según el Centro de Estudios de Inversión Social Italiano (Censis).

En su Informe 2025 sobre la situación social del país, divulgado este viernes, el Censis indica que un 61,9 por ciento de los italianos considera a la UE poco o nada influyente en asuntos globales e incluso un 52,8 por ciento opina que será una institución marginal en un entorno marcado por la «fuerza y agresividad».

En este sentido, casi un tercio de los italianos (29,7 %) piensa que los regímenes autocráticos son más aptos para competir «en el nuevo mundo alborotado».

También más de la mitad del país (el 55,2 %) está convencido de que «el impulso del progreso en Occidente se ha agotado y que ahora pertenece a países de desarrollo más reciente, como China e India, capaces de imponerse en el mundo y gracias a liderazgos políticos y militares inalcanzables».

Precisamente este viernes, la Administración de Trump puso en duda la capacidad de los países europeos para continuar como «aliados fiables» si no poseen economías y ejércitos «lo suficientemente fuertes».

Pero para el 73,7% de los italianos, Estados Unidos ya no es un punto de referencia indiscutible en lo que respecta a consumos, estilos de vida y orientaciones culturales y el 47 % piensa que «las divisiones políticas y la violencia que se observan en EE.UU. son impensables en nuestra sociedad».

El papa y Pedro Sánchez, líderes internacionales más valorados

Según el Censis, el único líder con una proyección global que conquista la confianza de la mayoría absoluta de los italianos, con el 60,7 %, es el papa León XIV.

Le siguen el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (44,9 %), seguido de su homólogo alemán, Friedrich Merz (33,5 %), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (32,8 %), el presidente de Francia, Emmanuel Macron (30,9 %), y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer (29 %).

Sin embargo, el informe resalta que «ha desaparecido toda forma de deferencia hacia el magisterio de la política, tanto respecto al personal político como a sus instituciones».

De hecho, el 72,1% de los italianos piensa que hoy en día la gente ya no cree en los partidos, en los líderes políticos ni en el parlamento, mientras que el 53,5 % declara no sentirse representado por ningún partido ni líder político.

¿Cómo ven el futuro los jóvenes italianos?

El texto arroja que más de la mitad de los jóvenes (55,8 %) cree que «Italia no tiene por delante un futuro marcado por el progreso».

Este dato se refleja en la cifra de jóvenes emprendedores menores de 30 años, que ha disminuido un 46,2 % en veinte años, lo que supone casi 132.000 emprendedores menos.

El informe también recaba información sobre el ocio de los italianos, siendo el sexo «el rey de los placeres», así como el consumo en la cesta de la compra o en la ropa, que ha disminuido.

«El crecimiento del consumo de la clase media se ha detenido, en parte por un efecto de saturación fisiológica y en gran medida como consecuencia de la dinámica negativa de los ingresos, tanto en el trabajo dependiente como en las profesiones liberales», concluye el Censis. EFE

