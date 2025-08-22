Más de medio centenar de municipios en Portugal en peligro máximo de incendio
Lisboa, 22 ago (EFE).- Cerca de medio centenar de municipios se encuentra este viernes en peligro «máximo» de incendios, en su mayoría en la región Centro, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).
La entidad indicó hoy en su web que hay también casi un centenar de concejos en riesgo «muy elevado», concentrados en las regiones Norte, Centro y Algarve (sur de Portugal).
Según sus previsiones para el territorio peninsular, este viernes habrá cielo «poco nublado o limpio, con nubosidad en el litoral Centro y en la Costa Vicentina hasta el comienzo de la mañana».
Se espera una «pequeña subida» de temperatura, en especial en en las regiones Norte y Centro.
El IPMA, que publica las previsiones meteorológica para las capitales de distrito, prevé para esta jornada máximas de entre los 24 y 34 grados, siendo Évora donde se espera más calor.
Las mínimas rondarán entre los 12 y 19 grados centígrados. EFE
cch/ess